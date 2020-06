Gourmet-Meile der Superlative

Mit den edelsten Schmankerln und Getränken aus Kellern und Küchen machen die besten Produzenten Österreichs auch gleich selbst die beste Werbung. An keinem Ort Europas kann man, so wie in Wieselburg, so viele preisgekrönte Top-Produkte auf einmal verkosten. Insgesamt wurden vor der Messe von Experten 4498 eingereichte Getränke und Speisen bewertet. Knapp 3000 Proben waren Säfte, Moste und Edelbrände. Im Kampf um den Titel „Speck-Kaiser“ galt es 388 Rohwürste und Pöckelspezialitäten zu bewerten. Dazu kommen die Bewerbe um den „Brot-Kaiser“, „Fisch-Kaiser“ und die „Goldene Honigwabe“. Alle Siegerprodukte und vieles mehr aus allen Bundesländern kann an den Ständen entlang der Genussmeile verkostet werden.

INFO: 2. bis 5. März, Messegelände Wieselburg, täglich 9 bis 17 Uhr, Eintritt: 6 € / Tag, Dauerkarte 10 €.