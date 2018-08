Goldschmiede des Lächelns in St. Pölten

Möchte man ein besonderes, persönliches Schmuckstück haben oder muss ein edles Stück repariert werden, ist man bei Edwin Surin richtig, dem einzigen Goldschmiedemeister der Landeshauptstadt. Seit 32 Jahren verarbeitet er Edelmetalle, -steine und Perlen zu Ketten, Ringen, Broschen, Anhängern und vielem mehr. „Nach meiner Matura habe ich Textilmechanik gelernt, das ist das Herstellen von Stoffen, das war mir dann aber schnell zu unkreativ. Ich hatte dann die Eingebung Goldschmied zu werden. Ich weiß auch nicht warum, ich hatte dazu keinen Bezug, aber ich wollte es unbedingt“, erzählt der 50-Jährige. Nach seiner Ausbildung in einer Goldschmiedeschule in Linz hat er begonnen dort zu unterrichten und schließlich für einige Jahre die Leitung übernommen. Nebenbei hat er Schmuckstücke designt und realisiert, einmal im Jahr hat er sie in einer Ausstellung präsentiert. Das erste Mal 1992 in seiner Heimatstadt St. Pölten. Auch heute würde Surin noch gerne Ausstellungen machen, aber es fehlt die Zeit. „Das Schmuckhandwerk ist ein sehr analoges und zeitintensives und die Zeit fehlt mir, neben dem Betrieb noch 30 außergewöhnliche Stücke herzustellen.“