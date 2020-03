Goldregen für Most und Brot der "Steinernen Birne"

„Es ist eine Bestätigung für die Qualität unserer Arbeit und natürlich ist das eine weitere erfreuliche Auszeichnung.“

Den Dutzenden Medaillen, die Michael Oberaigner und seine Familie für viele Top-Produkte im Heurigen „Zur steinernen Birne“ mittlerweile präsentieren durften, können sie seit dem vergangenen Wochenende 15 neue, darunter zwölf goldene, hinzufügen. Im Rahmen der Wieselburger Messe für Direktvermarkter, „Ab Hof“, heimste der Mostviertler Vorzeigebetrieb erneut Spitzenplatzierungen für Brot und Most ein.

Die zwölf neuen Goldenen der Oberaigners, die in St. Johann bei St. Peter/Au (Bezirk Amstetten) seit 2008 auch den Heurigen führen, spiegeln gleich das vielfältige Angebot und den Charakter des Familienunternehmens wider. Im Bewerb um die „Goldene Birne“ gab es einen Goldregen für fünf reinsortige Birnen- und Apfelmoste sowie für feine Cuvées aus Äpfel und Birnen. „Wir haben rund 300 Hochstammbäume auf Streuobstwiesen und 450 Bäume in einer Anlage. Dort laufen auch unsere Freilandhühner herum und pflegen quasi die Wiese der Plantage“, so Oberaigner.