Goldene „Spinnerei“ – Neuinterpretation von Klosterarbeit

Ihre Madonnen verschickt sie unter anderem nach Deutschland und in die Schweiz. „Die Tierschädel werden noch nicht so angenommen. Marder- und Fuchsschädel findet man im Wald und meine Vorfahren waren Wilderer und Jäger, so haben wir im Schuppen noch einige Geweihe gefunden“, erzählt sie darüber, woher sie die Stücke zum Verzieren nimmt. Sie selbst habe auch schon eine große Sammlung, da sie sich seit 22 Jahren mit Schamanismus beschäftigt. „Für mich ist die Verarbeitung von Tierteilen immer schon ein heiliger Schöpfungsprozess gewesen. Das sind nicht nur die toten Überreste. Vielmehr tragen die Knochen und Hörner noch die Kraft des Tieres“, so die dreifache Mutter. Die „schönen Künste“ wie die Klosterarbeit genannt wird, hat sie von zwei über 70-jährigen Frauen gelernt. „Es ist eine Handwerkskunst, die heute nur noch wenige beherrschen. In Seitenstetten treffen sich jedes Jahr eigentlich dieselben Leute“, sagt die Goldspinnerin.