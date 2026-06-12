„Goldene Kelle“ für herausragende Bauprojekte verliehen

Am 9. Juni hat das Land Niederösterreich sieben Preisträger mit der "Goldenen Kelle", einem Preis für herausragende Baugestaltung und ausgewogene Einfügung in das Orts- und Landschaftsbild, ausgezeichnet. Übergeben haben die Trophäen LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) und Baudirektorin Christine Pennerstorfer im Stiftskeller von Klein-Mariazell, der selbst zu den diesjährigen Preisträgern zählte.

„Jeder Neubau und jede Revitalisierung alter Bausubstanzen verändern das Gesicht unserer Heimat. Ein Verständnis und Augenmerk auf gute Architektur und Baukultur sind dabei wichtig, um unsere Heimat in die richtige Richtung zu gestalten“, so Pernkopf.