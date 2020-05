Lkw blieb zwischen Schranken stecken - Fahrer gerettet

„Ein Freund und ich sind gerade zum Fußballtraining gefahren", erinnert sich Heidegger . Als sie am Bahnübergang hielten, hörte er hektisches Hupen. Der 48-jährige Lkw-Lenker dürfte gegen 19 Uhr trotz sich bereits schließender Schranken in die Bahnkreuzung eingefahren sein und wurde eingeschlossen. Doch anstatt Gas zu geben und den Schranken an der Sollbruchstelle zu durchbrechen oder aus dem Fahrzeug zu springen, blieb er im Führerhaus sitzen. Heidegger , der bei der freiwilligen Feuerwehr aktiv ist und als freiwilliger Sanitäter beim Grünen Kreuz arbeitet, zögerte nicht und rannte zu dem Lkw. „Die Tür war versperrt und der Fahrer hat nur gehupt.“ Der 21-Jährige schrie den Polen an und zerrte ihn schließlich aus dem Auto , weg von den Gleisen. Doch die Gefahr war damit noch nicht gebannt. Denn als der Lenker bemerkte, dass ein aus Wien kommender Zug beim Bahnhof gehalten hatte, wähnte er sich in Sicherheit und lief zurück, um seinen Lkw zu retten. Dabei übersah er jedoch einen Güterzug, der sich aus Richtung Bruck näherte. „Der wollte wieder einsteigen“, erzählt Heidegger fassungslos. Also lief er nochmals auf die Gleise und zerrte den Mann am Leiberl aus dem Gefahrenbereich. „Ein bis zwei Sekunden später hat eh schon der Frachtenzug das Auto mitgenommen.“