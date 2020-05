Glatzköpfe kickten sich ins Finale

Per Video erzählte Mitschüler Stefan E. den Mannen um Kulttrainer José Mourinho vom Schicksal des Freundes und von der bevorstehenden schweren Lungenoperation. Chelsea-Keeper Petr Chech, Sturmtank Drogba oder nicht weniger berühmte Mitspieler, wie John Terry, Diego Costa oder Ches Fábregas ließen sich nicht lumpen. Schon nach wenigen Tagen langte in Amstetten ein Star-Video ein, das gespickt war mit aufmunternden Grußbotschaften an den kranken jungen Goalie.

Die Schulkicker standen Franz am Krankenlager zur Seite. Gleichzeitig nahmen sich Kapitän Stefan E. samt Team, das im Schwerpunktfach Fußball von einem Professoren-Trio trainiert wird, vor: "Im Oberstufen-Bewerb spielen wir für den Franz". Prompt gelang der Sprung in die NÖ-Finalrunde wo man sich über die HAK Korneuburg und das BORG Wiener Neustadt den Meistertitel holte. Beim einwöchigen Bundesfinale der besten neun Teams in Lindabrunn marschierte das Franz-Team ins Finale durch. "Ein Wahnsinn. Die Leistung ist enorm, die Burschen sind für ihr Alter bewundernswert reif", freute sich Direktorin Brigitte Bartmann.

Die Freude der Ex-Glatzköpfe über den Vizebundesmeister war verhalten. Innerlich jubelte aber jeder: Nach der OP vor etlichen Wochen war Franz G. wieder mit am Teamfoto.