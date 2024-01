Giftköder in Günselsdorf: Hündin „Soxy“ kämpft um ihr Leben

Nina B. muss weiter um das Leben ihrer geliebten Hündin bangen. Ihr und dem Bürgermeister ist es ein Anliegen, die Bevölkerung zu warnen, damit keine weiteren Tiere zu Schaden kommen.

Tierquälerei

Rechtlich ist das Auslegen von Giftködern auf öffentlichen Flächen natürlich verboten, bestätigt Johann Baumschlager, Sprecher des Landespolizeikommandos Niederösterreich. „Wir erstatten in solchen Fällen Anzeige gegen Unbekannt an die Staatsanwaltschaft wegen versuchter Tierquälerei“, so Baumschlager. Die Zahl ähnlicher Vorfälle nehme „leider nicht ab.“ Mehrmals jährlich komme es zu versuchten Vergiftungen von Tieren in Niederösterreich.