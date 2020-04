Gibt es in St. Pölten seit sechs Tagen keine Neuerkrankungen?

Stadler hatte für die Bürger auch gute Nachrichten: "Wir haben seit dem sechsten Tag keine Neuinfektionen in der Stadt mehr. "Das ist ein tolles Signal und eine tolle Leistung", freute sich der SPÖ-Politiker.

Erkrankungen

Allerdings stimmt die Aussage nicht mit den Zahlen überein, die täglich vom Sanitätsstab des Landes Niederösterreich ausgesendet werden. So gab es am Dienstag, 14. April, 77 nachgewiesene Corona-Infektionen in der Landeshauptstadt, mit Stand Freitagfrüh waren es 82 Personen aktuell an COVID-19 erkrankte Personen.