Gföhl: Weiter Ärger rund um Stupabau

Öffentliche Information über das Projekt eines buddhistischen Friedensdenkmals in Gföhl, Bezirk Krems, wollten die beiden Oppositionsparteien SPÖ und Bürgerliste WFG. Dazu beantragten sie eine außerordentliche Gemeinderatssitzung. Als sie deren Tagesordnung zugeschickt bekamen, war der Schreck groß: Das Thema wird im nicht öffentlichen Teil behandelt. Dagegen versuchen die Oppositionspolitiker nun über die Gemeindeaufsicht anzukämpfen. Viel Zeit bleibt nicht. Die Sitzung ist für 24. August angesetzt.



Wie berichtet, interessierte sich eine Stiftung für ein Grundstück in Gföhl als Bauplatz für eine sogenannte Stupa, ein buddhistisches Friedensdenkmal. Stiftungschefin Elisabeth Lindmayer verhandelte mit VP-Bürgermeister Karl Simlinger. Der vermittelte einige mögliche Bauplätze. Warum die Angelegenheit nicht öffentlich behandelt wird: "Weil es um Grundkaufangelegenheiten geht. Die sind privat und gehen die Gemeinde nichts an", präzisiert Simlinger. Das sehe auch die Gemeindeaufsicht so.