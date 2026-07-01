Gewitter setzte Tiefgarage im Bezirk Waidhofen unter Wasser

Die Gewitterfront in der Nacht auf Mittwoch hat im Bezirk Waidhofen an der Thaya deutliche Spuren hinterlassen: Aufgrund großer Regenmengen innerhalb kürzester Zeit wurde unter anderem eine Tiefgarage im Stadtzentrum von Groß-Siegharts überflutet.

Der Technikraum der Parkanlage stand rund einen Meter unter Wasser und musste von der Feuerwehr Groß-Siegharts ausgepumpt werden, wie das Bezirksfeuerwehrkommando Waidhofen an der Thaya berichtet. Dadurch sollten weitere Schäden verhindert werden. Zudem wurden mehrere Straßen im Stadtgebiet verunreinigt.

Vorplatz geflutet, Baum umgestürzt

Im Nachbarort Sieghartsles wurde der Vorplatz des Feuerwehrhauses überflutet, zudem waren Straßen im Ortsgebiet stark verschmutzt. In Weinern stürzte ein Baum auf die Fahrbahn. Auch dort standen die örtlichen Feuerwehren im Einsatz.