Während bei Einbrüchen oder Diebstählen die Zahl der Fälle sinkt, steigen in der täglichen Polizeiarbeit in Amstetten Internetkriminalität und auch die Einsätze im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt. 2022 habe es allein in der Bezirksstadt Amstetten die Rekordzahl von 57 Wegweisungen gegeben, berichtete der Kommandant der dortigen Bundespolizeiinspektion, Oliver Zechmeister, dem zur Kurzvisite angereisten Innenminister Gerhard Karner am vergangenen Montag.