Gesundheitsnetzwerk: Pilotprojekt des Landes NÖ soll Kliniken entlasten

Das Waldviertel zeichnet sich nicht nur durch seine außergewöhnliche Landschaft, zahlreiche Kulturdenkmäler und besonders kalte Winter aus. Was das Gesundheitswesen betrifft, ist hier – so wie auch im Rest des Landes – Luft nach oben. Die Versorgung soll künftig aber verbessert werden, heißt es bei einer Pressekonferenz von Ludwig Schleritzko, der als ÖVP-Landesrat für die Landes- und Universitätskliniken zuständig ist.

Man kenne die Herausforderungen , sagt er und spricht von einer alternden Bevölkerung, dem Fachkräftemangel, steigenden Kosten und hohen Erwartungen vonseiten der Bevölkerung, was die Spitzenmedizin betrifft. Allesamt Probleme, für die in den vergangenen Jahre noch keine nachhaltige Lösung gefunden werden konnte.

Initiative als Anlaufstelle

Man will Versorgungslücken schließen, in dem man bestehende Angebote bündelt und so ein Gesundheitsnetzwerk schafft.

Menschen sollen am „geeigneten Ort“ behandelt werden. Nach dem Prinzip „Später hinein – früher heraus“ will man die Belastung in Kliniken reduzieren.

Außerdem soll die Eigeninitiative gefördert und die Gesundheitskompetenz direkt in den Gemeinden unterstützt werden. Erste Anlaufstellen könnten hier Initiativen wie Community Nurses oder „Gesunde Gemeinde“ sein.

Wissenschaftliche Analyse

Das Projekt wird wissenschaftlich begleitet und im Zuge dessen wird auch eine Systemanalyse durchgeführt. So will man Hebel finden, „die notwendig sind, um nachhaltig gestalten zu können“, sagt Doris Behrens von der Uni für Weiterbildung in Krems.

Auf die Frage, ob dieses Projekt auch Zeichen dafür sei, dass irgendwann dann doch auch Kliniken geschlossen werden müssen, sagt Schleritzko, dass es jetzt ausschließlich um die „Zusammenführung verschiedener Akteure im Gesundheitsbereich“ gehe. Dass die Geburtenstation in Waidhofen an der Ybbs geschlossen werden musste, sei außerdem wegen Personalmangels und nicht aus Einsparungsgründen passiert.