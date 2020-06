Gesucht: Das schönste Lächeln des Weinviertels

„Wir suchen Frauen, die das gewisse Etwas haben, die Natürlichkeit ausstrahlen, die ein Hingucker sind“: Nicole Bannert aus Obermarkersdorf strahlt. Und ganz genau dieses Strahlen sollen auch die Kandidatinnen der ersten „Miss Weinviertel“-Wahl mitbringen. Magermodels haben bei der Promi-Jury kein Leiberl.

Teilnehmen können Weinviertlerinnen im Alter von 18 bis 25 Jahren. „Frisches Weinviertler Blut“, nennt das die Winzerin. Die Bewerberinnen stellen sich am 14. April dem ersten Casting im Weingut Bannert. In drei Durchgängen präsentieren sie sich im Rahmen der Weintour Weinviertel. Die fünf Finalistinnen haben dann am 6. Juni beim Date Blanche – ebenfalls im Weingut Bannert – ihren großen Auftritt. Dancing-Star Dorian Steidl wird die Wahl der Miss Weinviertel moderieren, in der Jury geben unter anderem „ Bauer sucht Frau“-Moderatorin Katrin Lampe und Promi-Beautydoc Jörg Knabl ihre Stimmen ab.

Die Miss Weinviertel gewinnt unter anderem eine Coverstory im Magazin Wein4tlerin und ein Wochenende mit einem Cabrio.

www.miss-weinviertel.at