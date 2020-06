Kupferdiebe plündern Gräber

Drei Friedhöfe in zwei Nächten. Die Kupferdiebstähle im Grenzraum ufern langsam aus. In den vergangenen Nächten plünderten unbekannte Diebe die Friedhöfe in Hanfthal, Wulzeshofen und Laa/Thaya im Bezirk Mistelbach. Insgesamt wurden an die 100 Kupfervasen gestohlen. Der Schaden beträgt mehr als 20.000 Euro.

„Bei uns haben nicht einmal mehr die Toten a’ Ruh“, sagt eine betroffene Grabbesitzerin aus Wulzeshofen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag schlugen die Kupferdiebe in der Ruhestätte am Ortsrand zu. An die 30 Vasen wurden aus den Verankerungen gerissen und gestohlen. Ein Friedhofsbesucher informierte die Polizei. In der Polizeiinspektion Laa liefen wenig später die Telefone heiß.