„Gestatten, Stadtvermittlerin“: Bankdirektorin on Tour

Doch auch danach will die pensionierte Vorstandsdirektorin weiterhin als Stadtvermittlerin tätig sein: „Die Stadt erlebt derzeit einen Aufschwung. Hoffen wir, dass dieser bis nach der Landesausstellung anhält“, meint sie, bevor es weitergeht zur nächsten Sehenswürdigkeit.

Zur Person

Andrea Klemm (64) studierte an der Wirtschaftsuniversität Wien. Die gebürtige Wiener Neustädterin war 40 Jahre lang in der Wiener Neustädter Sparkasse tätig und hat österreichweit in Führungspositionen gearbeitet. Sie war zehn Jahre lang im Vorstand, im Juni 2018 wurde sie in die Pension verabschiedet. Ihre Freizeit verbringt sie auf dem Fahrrad, in der Oper oder beim Italienisch lernen. Außerdem engagiert sie sich ehrenamtlich beim Club Soroptimist Wiener Neustadt Maria Theresia. Stadtführungen mit ihr kann man bei der Wiener Alpen Tourismus GmbH unter + 43 (0) 800 24 10 45 oder buchung@noe-landesausstellung.at buchen.