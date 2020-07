Geschenkt: „30er“ für jeden Haushalt

„Die Aktion startet am 10. August und läuft bis zum 15. Oktober, damit jeder Heuriger zumindest einmal innerhalb des Zeitraums ausg’steckt hat“, sagt Zinnbauer. Man hofft so, die corona-bedingt noch immer unterdurchschnittliche Frequenz bei den Betrieben anzuregen, insgesamt hat man 270.000 Euro für die Aktion bereitgestellt. „Man kann die 30 Euro auch spenden, sie werden dann für weitere Förderaktionen verwendet“, so Babler.

Für die „30er Zone“ und weitere Beschlüsse zur Förderung der regionalen Wirtschaft wurde von Babler die traditionelle sommerliche Sitzungspause des Gemeinderates unterbrochen. „Über vierzig konkrete Beauftragungen wurden vom Gemeinderat freigegeben“, so Babler. Investitionen in Millionenhöhe seien so in die Wege geleitet worden.