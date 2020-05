Geschenke aus der Heimat

Vom Löwenzahn- oder Rosenblütengelee über Marillenchutney bis zu Bärlauchpesto reicht die Palette des liebevoll Eingelegten, das Andrea Gillinger aus Langenlois, Bezirk Krems anbietet. Das bietet sie unter dem Titel „Langenloiser Eingelegtes und Eingemachtes“ direkt und auf Märkten an.

Aufwendig hergestelltes Bleikristallglas erhält man bei den Mitgliedsbetrieben der „Glasregion Waldviertel“.

Feinste Schokolade stellt unter anderem Andreas Müssauer in Waidhofen an der Thaya her. Viele Kunsthandwerker bieten auch Keramik an. Etwa das Atelier „Art for users“ in Neupölla.

Ein Universalgeschenk ist die Regionalwährung namens „ Waldviertler“, die derzeit in zirka 200 regionalen Geschäften und Betrieben – davon 60 Shops in Heidenreichstein – akzeptiert wird. Umgerechnet wird dieser Betrag genau 1:1 in Euro. Wer mit dem Waldviertler zahlt, leistet gleichzeitig einen Beitrag, damit die Kaufkraft in der Region bleibt, betonen die Initiatoren.