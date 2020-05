Gerüchte rund um Bürgerliste

Seit Wochen gehen Gerüchte über die geplante Gründung einer Bürgerliste in Krems um. Immerhin wird der Gemeinderat der Statutarstadt 2012 neu gewählt. Jetzt warnen die vier Oppositionsparteien vor der Liste als wahltaktische Finte, hinter der sie Geld der ÖVP vermuten. "Keine Rede davon", schimpft VP-Chef Karl Klein.



Der Wahlkampf hat anscheinend längst begonnen, auch wenn der Urnengang kaum vor dem kommenden Sommer stattfinden kann. Eines von mehreren Indizien, die dafür sprechen: Eine gemeinsame Pressekonferenz von SPÖ, FPÖ, Grünen und KLS (Kommunisten und Linkssozialisten). Sie vermuten, dass ÖVP-Geld hinter dem Versuch steht, eine neue Bürgerliste zu gründen. Verdächtig erscheint den Fraktionschefs, dass eine Firma die Vorarbeit macht und mehrere genannte Personen ein Naheverhältnis zur VP hätten. "So viel Geld hätten wir nicht für so etwas. Jemand, der ein Interesse hat, muss das zahlen", sagen Grün-Mandatar Markus Gonaus und KLS-Mann Wolfgang Mahrer.