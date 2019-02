Gerichtsprozess um „alte Brösel“

Nach stürmischen Zeiten und einer Insolvenz 2014 hat eine Wachauer Traditionsbäckerei wieder ruhigeres Fahrwasser erreicht. Doch eine bedrückende Altlast ist noch zu bewältigen: Eine Anklage gegen den 39-jährigen, früheren Geschäftsführer und die heutige Inhaberin, seine Ex-Frau. Sie stehen seit Montag in Krems vor Gericht. Ihm wirft die Staatsanwaltschaft unter anderem Betrug mit rund 400.000 Euro Schaden vor, ihre Rolle sieht die Anklagebehörde als Beitragstäterin.

Eigentlich wollte die Tochter der Bäckereidynastie – die stellt seit mehr als 110 Jahren das berühmte Wachauer Laberl her – das Unternehmen nie leiten. Beim Studium verliebte sie sich. Weil der Mann bereit war, mitzuhelfen, übernahm sie die Bäckerei gemeinsam mit ihm dann doch. Extra dafür absolvierte er die Ausbildung zum Bäckermeister und nahm ihren Familiennamen an. Die Frau blieb schließlich bei den beiden Kindern daheim, ließ ihn ab 2009 die Firma leiten. Die er 2014 in die Pleite führte.

Erst, als die private Partnerschaft in die Brüche ging und die Frau 2014 wieder das Ruder im Unternehmen in die Hand nahm, wurde ihr die dramatische Lage klar, sagte sie vor Gericht. In einer gewaltigen Kraftanstrengung schaffte sie es schließlich, die „alten Brösel“ wegzukehren und die insolvente Bäckerei, unterstützt von den derzeit 64 Mitarbeitern, am Leben zu halten.