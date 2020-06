Gerichtsmarathon wegen Bürgerbeteiligung

"Wir haben das Modell mit Hilfe des Landes sofort in einen ,Sale and Lease-Back-Vertrag’ abgeändert, dem sie Finanzaufsicht auch zugestimmt hat. Es ging um 60.000 Euro, mit denen wir als Gemeinde sofort die Rechnungen für Module und Montage bezahlt haben. Das Geld der Bürger hatten wir gar nicht richtig da. Alles war transparent und nachvollziehbar", ärgert sich Ortschefin Fuchluger.

Der Aufwand der Höchstgerichte, der in so einer Sache betrieben wird, ist für Fuchsluger unverständlich. Wenngleich die 750 Euro Buße jetzt beglichen werden müssen, wird sie mit dem Urteil nochmals den VfGH beschäftigen. Wortgewaltige Schützenhilfe bekommt die Randeggerin von NÖ Landesrat Stephan Pernkopf: "Das Vorgehen der FMA ist in dem Fall eine Frechheit und Dummheit zugleich", schimpft er. Bürgerbeteiligungen seien ein wichtiges Standbein für die Energiebewegung in Niederösterreich, erklärt er.