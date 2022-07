Gerasdorf: Betriebsansiedelung lässt Emotionen hochgehen

„Schluss mit dem CTP-Wahnsinn!“ „Stoppt die Lügen!“ „Wir lassen uns von der CTP nicht für blöd verkaufen!“ Die Anrainer rund um den Schmatelkateich in Gerasdorf (Bezirk Korneuburg) ließen bei einer Protestaktion am Freitag keine Zweifel daran, was sie von den Plänen der niederländischen Firma CTP halten.

Diese will in der Nähe der Siedlung einen neuen Standort verwirklichen und lud deshalb zu einer Informationsveranstaltung, mittlerweile der dritten. Geplant ist laut CTP eine Light Industrial-Immobilie, die Gewerbe- und Lagerflächen für Klein- und Mittelunternehmen bieten wird. Derzeit läuft das Genehmigungsverfahren.