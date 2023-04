Geplatzte Sitzungen und Koalitionswechsel: Turbulente Gemeindepolitik in Leopoldsdorf

Gar nicht beschaulich geht es in der Gemeindepolitik der rund 4.500 Einwohner zählenden Ortschaft Leopoldsdorf bei Wien im Bezirk Bruck an der Leitha zu. Am Mittwoch musste dort wieder einmal eine Gemeinderatssitzung vorzeitig beendet werden, weil die Beschlussfähigkeit nicht mehr gegeben war.

Diesmal war der Grund eher unspektakulär: Aufgrund von Krankheitsfällen waren nur 12 der insgesamt 25 Mandatare anwesend. Weniger als die von der Gemeindeordnung vorgeschriebene Hälfte. Im vergangenen Jahr hatten allerdings bereits die Gemeinderäte der Bürgerliste eine Sitzung gesprengt, weil sie ihrer Ansicht nach im Vorfeld zu wenig Informationen über zu beschließende Projekte erhalten hatten. Die ÖVP ihrerseits war aus einer weiteren Sitzung ausgezogen. Hauptgrund für die Unstimmigkeiten ist der geplante Verkauf des Fußballplatzes im Ort.