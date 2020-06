Geplante Umbenennung spaltet eine Ortschaft

"Heast, des braucht ka Mensch. Was das kostet", ärgert sich Leopold T. "Nix kostet des, oder fast nix. Es gibt ja gar keine andere Möglichkeit", kontert sein alter Freund, Johann Hössinger. Die beiden älteren Herren haben einander zufällig auf dem Parkplatz vor dem Nahversorger in der Katastralgemeinde Perschling in der Gemeinde Weißenkirchen an der Perschling (Bezirk St. Pölten) getroffen. Mit ihrer Diskussion veranschaulichen die beiden Herren genau die Stimmung, die aktuell im Ort herrscht. Denn die Gemeinde Weißenkirchen/ Perschling (1322 Einwohner, zehn Katastralen) könnte bald nur noch Perschling heißen, benannt nach einer der zehn Katastralgemeinden. Über die Umbenennung für die Gemeinde lässt der Bürgermeister am kommenden Sonntag, den 9. November, die Bevölkerung abstimmen." Perschling hat sich in den vergangenen 15 Jahren immer mehr zum Zentrum der Gemeinde entwickelt", sagt Bürgermeister Reinhard Breitner ( ÖVP). Die Volksschule ist dort, der Kindergarten, das Gemeindeamt, der Gemeindearzt, die Post, der Sportplatz und das neue Nahversorger-Zentrum mit Supermarkt, Tankstelle und Waschanlage. In Weißenkirchen ist nur noch die Kirche. "Es hätte Sinn, wenn die Gemeinde Perschling heißen würde", sagt Breitner, der übrigens kein Perschlinger, sondern ein Murstettner ist.

Drei Bürgermeister hatten sich die Umbenennung schon zur Aufgabe gemacht, der aktuelle ist der erste, der sich darüber trauen will. "Wenn’s nichts wird, kann das politische Konsequenzen für mich haben", weiß Breitner. Sein Vize, Johann Figl-Fischlmaier, ist zwar von derselben Partei ( ÖVP), aber anderer Meinung und gegen eine Umbenennung.