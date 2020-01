„Gemma alle Baustelle“: Gegen die Ängste der Migrantenkinder

„Euch stehen viele Türen offen. Ihr könnt’ fast alles werden, es liegt an euch“.

Vielleicht hätte es der in der Türkei geborene Aytunç Bahar auf seinem Karriereweg zum Polizeibeamten in Wien als Jugendlicher leichter gehabt, hätte er in der Schulzeit ähnliche aufmunternde Begegnungen gehabt. Bei den 20 Schülern der 3D-Klasse der Neuen Mittelschule Amstetten fand er jedenfalls gespannte Aufmerksamkeit. Gemeinsam mit der gebürtigen Kosovarin Drita Cacaj berichtete Bahar vor der Migrationsklasse als ehrenamtlich Integrationsbotschafter über die eigene holprige Integration.

Klassenlehrerin Julia Theyer hatte hat beim Integrationsfonds um die Entsendung der „Botschafter“ gebeten. „Ich habe gemerkt, dass die Kinder wenig Zuversicht in die eigene Zukunft haben, weil sie Ausländer sind“, berichtet die Lehrerin. Sie merke auch, dass die Schüler im Freundeskreis und daheim wenig Bezug zu Österreich haben. Als auch noch der Spruch „gemma alle gemeinsam Baustelle“ die Runde machte, entschloss sich die junge Pädagogin zur SOS-Aktion.