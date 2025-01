Gemeinderatswahlen NÖ: Manche Kandidaten verzichten bewusst aufs Parteilogo

Trotz blauer Erfolgswelle bei den jüngsten Urnengängen findet man kein FPÖ-Logo auf den Plakaten von Gottfried Waldhäusl. Der Freiheitliche geht in Waidhofen an der Thaya mit dem Bürgermeister-Sessel als erklärtem Ziel ins Rennen, wie er kürzlich im KURIER betonte. „Waidhofen zuerst“ lautet der Slogan des Zweiten Landtagspräsidenten und ehemaligen Landesrats.

In Mödling ist auf Plakaten von Stadtchef Michael Danzinger (ÖVP) das Stadtwappen mit dem „Panthera Heraldika Mediliha“, liebevoll „Panthi“ genannt, samt Slogan „Weil er für den Aufschwung arbeitet.“ zu sehen, das Parteilogo jedoch nicht. Ein Blick ins nahe Guntramsdorf (Bezirk Mödling) zeigt, dass es Bürgermeister Robert Weber (SPÖ) genau so hält. Er sticht als DJ („Der beste Mix: Familie, Freizeit, Fairness!“) ins Auge, zeigt „Amore“ für die Marktgemeinde oder kündigt an, dass er „Noch eine Schippe drauflegen!“ wolle. Das Logo der Roten? Fehlanzeige. Stattdessen: „Bgm. Weber. Weiter gehts“.