Niederösterreich

Bürgerliste statt FPÖ: WfN in Neunkirchen für Neuwahl zugelassen

Wahlbehörde gab grünes Licht für Antritt von Marcus Berlosnig und sein Team.
Patrick Wammerl
16.04.2026, 12:02

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Sechs Erwachsene stehen im Kreis und legen ihre Hände übereinander, alle lächeln und wirken freundlich.

Bei der letzten Wahl im Jänner 2025 trat Marcus Berlosnig mit seinem Team noch als FPÖ an. Nach dem Rauswurf aus der Partei, den vielen Scharmützeln und den ausgerufenen Neuwahlen will Berlosnig nun als Unabhängige Bürgerliste den Freiheitlichen einen Denkzettel verpassen.

Die Gemeindewahlbehörde hat in ihrer Sitzung den Wahlvorschlag der Unabhängigen Bürgerliste – Wir für Neunkirchen (WfN) offiziell geprüft und zugelassen. Berlosnig sieht die Zulassung als „starkes Signal und klaren Vertrauensbeweis“.

Neunkirchen: Spitzenkandidaten für Gemeinderatswahl stehen fest

Laut Bürgerliste richtet sich ihr „thematisches Angebot“ bewusst nicht nur an jene, die ohnehin regelmäßig zur Wahl gehen. „Wir wollen insbesondere auch jene Menschen ansprechen, die sich von der Politik abgewendet haben, enttäuscht sind oder das Gefühl haben, dass ihre Stimme nichts bewirkt“, so Berlosnig. Gerade diesen Bürgerinnen und Bürgern wolle man zeigen, dass es Alternativen gibt.

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FPÖ-Team: Bernd Trenk, Helmut Fiedler und Wilhelm Haberbichler (v. li.)

Alle Spitzenkandidaten für die neuerliche Gemeinderatswahl in Neunkirchen am 31. Mai stehen seit einigen Tagen fest. Während die ÖVP mit Bürgermeister Peter Teix ins Rennen gehen wird, baut die FPÖ diesmal auf ihren Landesgeschäftsführer Helmut Fiedler als Listenersten.

Neunkirchen: FPÖ-Landesgeschäftsführer will Stadtchef werden

Sollte die Fraktion von den Wählerinnen und Wählern mit ausreichend Stimmen ausgestattet werden, will Fiedler selbst als „Vollzeit-Bürgermeister“ für die Neunkirchner da sein.

Die SPÖ zieht mit einem bekannten Gesicht ins Rennen. Obwohl sich Günther Kautz bereits aus der Kommunalpolitik zurückziehen wollte, wird er noch einmal als Spitzenkandidat im Mai antreten.

Bei den Grünen wird wie schon beim jüngsten Urnengang im Jänner 2025 auf Johannes Benda gebaut. Neue Spitzenkandidaten im Vergleich zu damals sind Teix und Fiedler, der allerdings schon 2020 als Listenerster der Freiheitlichen fungiert hatte.

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