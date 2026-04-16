Bürgerliste statt FPÖ: WfN in Neunkirchen für Neuwahl zugelassen

Bei der letzten Wahl im Jänner 2025 trat Marcus Berlosnig mit seinem Team noch als FPÖ an. Nach dem Rauswurf aus der Partei, den vielen Scharmützeln und den ausgerufenen Neuwahlen will Berlosnig nun als Unabhängige Bürgerliste den Freiheitlichen einen Denkzettel verpassen. Die Gemeindewahlbehörde hat in ihrer Sitzung den Wahlvorschlag der Unabhängigen Bürgerliste – Wir für Neunkirchen (WfN) offiziell geprüft und zugelassen. Berlosnig sieht die Zulassung als „starkes Signal und klaren Vertrauensbeweis“.

Laut Bürgerliste richtet sich ihr „thematisches Angebot“ bewusst nicht nur an jene, die ohnehin regelmäßig zur Wahl gehen. „Wir wollen insbesondere auch jene Menschen ansprechen, die sich von der Politik abgewendet haben, enttäuscht sind oder das Gefühl haben, dass ihre Stimme nichts bewirkt“, so Berlosnig. Gerade diesen Bürgerinnen und Bürgern wolle man zeigen, dass es Alternativen gibt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Wammerl Patrick FPÖ-Team: Bernd Trenk, Helmut Fiedler und Wilhelm Haberbichler (v. li.)

Alle Spitzenkandidaten für die neuerliche Gemeinderatswahl in Neunkirchen am 31. Mai stehen seit einigen Tagen fest. Während die ÖVP mit Bürgermeister Peter Teix ins Rennen gehen wird, baut die FPÖ diesmal auf ihren Landesgeschäftsführer Helmut Fiedler als Listenersten.