Gemeinderatswahl in NÖ: Rote Hochburgen sind optimistisch

Besonderes Augenmerk wird am Sonntag auf Traiskirchen (Bezirk Baden) gerichtet sein. Erst Anfang November 2024 hatte dort Sabrina Divoky das Amt von Andreas Babler übernommen. Der Bundesparteivorsitzende hinterlässt große Fußstapfen, erreichte die SPÖ 2020 doch 71,5 Prozent der Stimmen und damit eine satte absolute Mehrheit im Gemeinderat. Die Bürgermeisterin sieht darin keinen Nachteil: „Unser Team ist groß, breit aufgestellt und nicht erst jetzt in Erscheinung getreten. In Traiskirchen kennt man uns und weiß, was wir umgesetzt haben und wofür wir stehen.“ Auch an einen großen Einfluss der Bundespolitik glaubt Divoky nicht. Die Bürgerinnen und Bürger wüssten das schon zu unterscheiden. Eine Wahlprognose will die 44-Jährige nicht abgeben, aber sie hofft auf „eine stabile Mehrheit“.