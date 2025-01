"Wenn man in Niederösterreich drittstärkste Partei wird, 30 Prozent mehr Gemeinderätinnen und Gemeinderäte hat und die Anzahl der Vize-Bürgermeister sich verdoppelt, kann man zufrieden sein“, bilanzierte Helga Krismer, Landessprecherin der Grünen in NÖ, nach den Gemeinderatswahlen 2020 zufrieden.

Die Vorzeichen für den 26. Jänner 2025 sind andere. Während die Grünen 2019 bei den Nationalratswahlen knapp 14 Prozent erreichten und danach in die Bundesregierung einzogen, setzte es im Vorjahr einen Absturz auf 8,2 Prozent , und die grünen Tage in der Regierung dürften gezählt sein.

Trotzdem sieht Krismer in der aktuellen Bundespolitik keinen Nachteil: „Ich kann mir vorstellen, dass einige auf Gemeindeebene ein Kreuz bei uns machen, um ein Zeichen zu setzen.“ Bei den Grünen „weiß ich zumindest, was ich habe und bekomme“.

Krismer ist seit 2010 Vizebürgermeisterin in Baden (in Koalition mit Seniorpartner ÖVP) und holte vor fünf Jahren 19 Prozent. Das Ziel ist wieder der Einzug in die Stadtregierung.

Junge Klimaaktivistin

Jüngste grüne Kandidatin in NÖ ist die Mödlinger Schülerin Lea Igelspacher, die am heutigen Freitag ihren 18. Geburtstag feiert. Sie tritt auf Listenplatz 29 an. Igelspacher ist deutsche Staatsbürgerin, hat ihren Hauptwohnsitz aber in der Stadt. Sie war schon früh politisch interessiert, sagt sie. „Mit 13 bin ich zu Fridays for Future gegangen, dann wurde ich von den Grünen angesprochen, ob ich kandidieren möchte. Da habe ich mir gedacht, dass es cool wäre, sie zu unterstützen.“