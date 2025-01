Geschützte Vögel verhindern Ausbau von Windkraft im Waldviertel

Trotz allerlei Bescheinigungen, Gutachten und Tests schreitet der Windkraft-Ausbau im Waldgebiet Wild im Waldviertel nicht weiter voran.

Seit 2014 will die EVN gemeinsam mit dem Windenergie Bürgerservice (W.E.B.) zehn Windräder in Betrieb nehmen, scheitert aber immer wieder an Genehmigungen von allen Seiten, nun auch von Tierschützern. Denn ein geschützter Vogel, die Kornweihe, hat sich gerade in diesem Gebiet angesiedelt berichtet die Kronen Zeitung.