Gemeinderäte unterstützen Notleidende mit Lebensmittel

Amstetten. Vor Ostern sollte die neue Hilfsaktion für notleidende Bürger in der Coronakrise noch stehen. Und so konnten am gestrigen Karfreitag im Amstettener „ Soogut Markt“ die ersten Basispakete der Aktion „ Amstetten hilft“ mit Grundlebensmittel abgepackt werden.

Die überparteiliche Initiative wurde von Gemeinderäten ins Leben gerufen und stieß auf große Resonanz. In Zusammenarbeit mit dem gut eingeführten Sozialmarkt wird ein Basispaket im Wert von zehn Euro zusammengestellt. Notleidende, die sich bei der Stadt melden oder direkt zum Markt kommen, sind einmal in der Woche berechtigt ein derartiges Paket zu erhalten. Auch die Lieferung nach Hause wird von Helfern ermöglicht. In den Lebensmittelkörben werden lebenswichtige Produkte, wie Milch, Brot, Mehl, Gemüse und Obst oder Hygieneartikel verpackt. Die Produkte werden mit Spendengeldern in großen Posten und damit preiswert eingekauft und an den „ Soogut Markt“ abgegeben.