Gemeinderäte legen Mandate zurück

Die Stimmung hat sich lange aufgeschaukelt, aber dass die Diskrepanzen rund um den geplanten Neubau des Sportplatzes auf der Feldwiese in Mauerbach (Bezirk Wien-Umgebung) zu so einem Knalleffekt führen würden, damit hat wohl niemand gerechnet.

Gestern, Dienstag, haben die Gemeinderäte der SPÖ, der Grünen und der Liste Wir für Mauerbach ihre Mandate zurückgelegt. Weil damit neun der insgesamt 23 Gemeinderäte ihre Funktion zurückgelegt haben, ist der Gemeinderat nicht mehr beschlussfähig. Und damit kann auch das Nachtragsbudget mit den geplanten Kosten für den Neubau des Sportplatzes in der Höhe von 2,4 Millionen Euro, nicht – wie von Bürgermeister Peter Buchner ( ÖVP) geplant – in der nächsten Gemeinderatssitzung am 24. September beschlossen werden.

"Dieser Schritt war die einzige Möglichkeit, den Bau des Sportplatzes auf der Feldwiese noch zu verhindern" sagt Gemeinderat Erwin Hackl von der SPÖ. "Ein großer Teil der Mauerbacher will diesen Bau nicht. Der Bürgermeister hat einfach gegen den Willen der Bevölkerung agiert", sagt Hackl. Das sei nicht mehr tragbar gewesen. Auch Michael Felzmann, Gemeinderat der Grünen, sieht das so. "Es ist ein Unding, eine der schönsten freien Flächen im Wienerwald zu verbauen. Wir mussten den Gemeinderat auflösen, das war die einzige Möglichkeit", sagt Felzmann.

Auch Leopold Dutzler, Gemeinderat der Liste "Wir Für Mauerbach", geht es um die Erhaltung der Natur. Aber auch um die "steigende Überschuldung", die durch den Neubau der Sportanlage auf die Gemeinde zukommen würde. "Diese Schulden hätten noch unsere Enkel abbezahlen müssen", sagt Dutzler. "Wir haben eine Notmaßnahme getroffen, um das Schlimmste zu verhindern."