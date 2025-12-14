Gemeinden in Not: Klosterneuburg muss beim Budget Gürtel enger schnallen

Die Lage ist ernst. Fast 300 der 573 Gemeinden in Niederösterreich steht das Wasser finanziell bis zum Hals. Als Konsolidierungs- oder Abgangsgemeinden stehen die Kommunen nicht nur unter der Finanzaufsicht des Landes. Sie müssen auch dringend liefern, was die Haushaltssanierung anbelangt. Perchtoldsdorf, Mödling, Neunkirchen: Die Liste der Städte, die dringend sparen müssen ist lang. Freitagabend hat der Gemeinderat der Stadtgemeinde Klosterneuburg mehrheitlich den Voranschlag für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen. Finanzstadtrat Konrad Eckl (ÖVP) präsentierte die Zahlen und Kernpunkte, Bürgermeister Christoph Kaufmann (ÖVP) betonte die Notwendigkeit von Spar- und Konsolidierungsmaßnahmen in einem "von hohen Finanzbelastungen geprägten Umfeld".

Minus durch Rücklagen ausgeglichen Nach den Planungen sieht das Budget der Stadt für das Jahr 2026 Erträge von rund 98,3 Millionen Euro und Aufwendungen von etwa 99,8 Millionen Euro vor. Das Nettoergebnis ergibt daher ein Minus von 1,48 Millionen Euro, das jedoch durch Haushaltsrücklagen ausgeglichen werden soll. Gemeinsam mit den Konsolidierungsmaßnahmen sei so eine tragfähige Basis geschaffen, hieß es aus dem Rathaus.

Zeiten hoher Finanzbelastung Kaufmann verwies darauf, dass es sich um ein Jahr der Herausforderungen handele: "Ein tragfähiges Gemeindebudget zu erreichen ist in Zeiten von hoher Finanzbelastung, steigenden Umlagen an das Land sowie stagnierenden Ertragsanteilen und den weiterhin anhaltenden Hochwasserschäden kritisch.“ Dennoch sollten zentrale Projekte wie der neue Wirtschaftshof, die Kindergärten Kreutzergasse und Weidlingerstraße sowie die Fertigstellung des Brunnens VI umgesetzt werden. "Es gibt keine Entwarnung. Wir müssen auch bei den Budgets der Folgejahre unsere Hausaufgaben machen, damit wir handlungsfähig bleiben“, erklärt der Bürgermeister.