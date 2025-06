Finanznot? Auch die Gemeinden können sparen

Erinnern Sie sich noch? Mitte Mai hat Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) das milliardenschwere Sparpaket der Bundesregierung präsentiert. Das öffentliche Interesse an Österreichs Schuldenberg ist seitdem etwas abgeflacht. Abgetragen ist dieser aber noch lange nicht. Die Regierung spart bis 2026 zwar rund 15 Milliarden Euro. Die bisherigen Maßnahmen greifen aber kaum ins System ein, sondern gleichen eher einer Blitz-Diät ohne größeren Langzeiteffekt. Darüber hinaus helfen nur noch „schwere Brocken“, also strukturelle Reformen. Ganz oben auf der Liste: der Föderalismus, also Einsparungen bei Bundesländern und Gemeinden.

Wie ist der Stand? Unverändert, und das wohl noch länger. Großzügige 18 Monate haben sich Bund, Länder und Gemeinden nach ihrem „historischen Treffen“ – so nannte es Salzburgs Noch-Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) – am 6. Juni eingeräumt. Bis dahin wollen sie in gemeinsamen Arbeitsgruppen Reformen finden.

Nur ein Teil der Wahrheit