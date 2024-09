Schwere Unfälle: Ist beliebte Mountaincart-Strecke in NÖ zu gefährlich?

Für den 28-Jährigen endete die wilde Fahrt allerdings im Krankenhaus. In einer Kurve dürfte ein Rad in eine Spurrinne geraten sein, das Rad wurde in die Luft geschleudert, der Fahrer stürzte zu Boden und blieb bewusstlos liegen. Bergretter aus Mitterbach eilten zu Hilfe und nahmen die Erstversorgung vor, danach wurde der Verletzte in ein Krankenhaus geflogen.

Achtjähriger wurde schwer verletzt

Ein paar Wochen zuvor, Ende Juli, musste ein ÖAMTC-Notarzthubschrauber ebenfalls neben der Strecke landen, nachdem ein Freizeitsportler mit einem Achtjährigen verunglückt war. Die beiden waren mit dem Mountaincart von der Piste abgekommen und im Bankett gelandet. Der Achtjährige erlitt dabei eine schwere Verletzung am linken Oberarm.