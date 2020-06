Gegen Schotterabbau in der Au

Laut den Grünen würden dadurch sogenannte Deckschichten, auf denen Trockenrasen oder harte Auwälder wachsen, zerstört werden. Und das wiederum würde wertvollen Lebensraum zerstören. In der Folge würde sich dadurch auch die Wasserqualität verschlechtern. Laut Liane Marecsek, Stadträtin der Grünen in Tulln, gleicht die Tullner Aulandschaft wegen all der Schottengruben einer "Mondlandschaft." "Außerdem werden auch die Bäume rundherum gefällt", sagt Marecsek.

In den zuständigen Bezirkshauptmannschaften Tulln und Korneuburg will man diese Vorwürfe nicht auf sich sitzen lassen. "Wir agieren ausschließlich auf Basis der Gesetze. Unter dem Deckmantel einer Sanierung werden sicher keine Schottergruben ausgebaut", sagt Andreas Riemer, Bezirkshauptmann von Tulln und fordert konkrete Beispiele von den Grünen.

"Wir machen auch nicht leichtfertig Bewilligungen. Es wird alles sorgfältig geprüft", sagt Frau Bezirkshauptmann Waltraud Müllner-Toifl.