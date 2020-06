Gebrüder Bauer lassen Land aufleben

Seit 30 Jahren besteht die Trafik Haidinger in Zwentendorf (Bezirk Tulln), seit 2006 wird sie von Karin Haidinger geführt. Sie hat das Geschäft von ihrer Mutter übernommen und betreibt es mit Leidenschaft.

Neben einer großen Auswahl an Zeitungen, Tabakwaren und Billets, punktet Karin Haidinger vor allem mit ihrem Kundenservice: "Wir reservieren für unsere Kunden zum Beispiel deren Lieblingszeitungen", sagt Haidinger. Die liegen dann mit Namensschild im Regal. und warten auf ihre Abholung. Auch sonst ist man gerne für die Kunden da: "Viele kommen nicht nur wegen der Ware zu uns, sondern auch, um ein bisschen zu plaudern", erzählt Karin Haidinger. Meist seien es ältere Menschen. "Wir wissen also von jedem Kunden seine Sorgen oder was ihn gerade beschäftigt."

Karin Haidinger übernimmt mit ihrer Trafik eine Nahversorger-Funktion im Ort. Die meisten Geschäfte in der Nachbarschaft mussten schon zusperren. Haidinger geht deshalb besonders auf ihre Kunden ein: "Ich freue mich jeden Tag über den Kontakt mit ihnen", sagt sie. Dafür erfüllt die 45-Jährige auch so manchen Sonderwunsch. "Auf Wunsch und Bestellung gibt es bei uns eigentlich alles." Auch Konzertkarten und allerhand Gutscheine.