Gastpatienten: „Hausnummer darf nicht entscheiden“

Die Abweisung niederösterreichischer Patienten in Wiener Spitälern sei besonders im Bezirk Mödling ein massives Problem, klagt ÖVP-Landtagsabgeordnete Marlene Zeidler–Beck . „Immer häufiger werden Menschen mit jahrelangen Behandlungsbeziehungen plötzlich nicht mehr aufgenommen – trotz chronischer Erkrankungen.“

Der Bezirk Mödling sei eng mit Wien verwoben, so Zeidler-Beck. „Die Versorgung darf nicht an Landesgrenzen scheitern.“ Das sieht auch Perchtoldsdorfs Bürgermeisterin Andrea Kö (ÖVP) so: „Viele unserer Bürgerinnen und Bürger wurden über Jahre in Wien behandelt – jetzt werden sie hinausgedrängt. Das zerstört Vertrauensverhältnisse.“

Grenzfälle

Als Beispiel nennt sie die Ketzergasse, die Wien von Perchtoldsdorf trennt: „Gleicher Arzt, gleiche Erkrankung. Und dennoch: Auf Wiener Seite ist die Behandlung möglich, auf niederösterreichischer Seite wird die Aufnahme in eine Wiener Klinik verweigert. Die Hausnummer darf nicht über die medizinische Versorgung entscheiden.“