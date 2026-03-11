NÖ gegen Wien: Gericht weist Klage im Gastpatienten-Streit ab

Die zuständige Richterin habe einen Zurückweisungsbeschluss gefasst, hieß es unter Berufung auf eine Gerichtssprecherin. Die Klagsseite kann dagegen Rekurs beim Oberlandesgericht Wien einlegen.

Das Wiener Landesgericht für Zivilrechtssachen ( LGZ) sieht sich für die vom Land Niederösterreich unterstützte Klage im Gastpatienten-Streit mit Wien nicht zuständig und verweist auf das Handelsgericht, berichtete „profil“ am Mittwoch.

In der Klage war argumentiert worden, dass in dieser Sache „keine Streitigkeit aus einem unternehmensbezogenen Geschäft“ vorliege, welche vor dem Handelsgericht verhandelt werden müsse. Stattdessen bestehe eine „gesetzliche Pflicht“ zur Aufnahme von Patienten.

Handelsgericht dürfte zuständig sein

Am Landesgericht vertritt man hingegen die Ansicht, dass es sich um eine Vertragsfrage handle - nämlich, ob das Spital mit dem Patienten einen Behandlungsvertrag abschließen hätte müssen. Im Fachjargon heißt das „Kontrahierungszwang“.

Am LGZ geht man davon aus, dass dafür das Handelsgericht zuständig ist.