Dankbarer Gastpatient für Hilfe in Wien: ÖVP fordert Pakttreue ein

Mit einem ehemaligen Gastpatienten, der voll des Lobes für die medizinische Hilfe in Wien ist, wollen nun ÖVP-Mandatare im Bezirk Amstetten frische Argumente in die heftige Spitalsdebatte mit der Wiener Stadtpolitik einbringen.

"Ihm wurde als Niederösterreicher, so wie vielen anderen in Wien beste Unterstützung gewährt, genauso soll das auch weiterhin funktionieren", kommentiert der ÖVP-Abgeordnete und Haager Bürgermeister Lukas Michlmayr die Geschichte seines Gemeindebürgers Bert Wieser.

Verbrennungen

Dem Betreiber des Haager Freibadbüffets waren am Abend des 30. August 2024 bei einem Unfall 20 Liter heißes Öl großflächig über den rechten Arm und ins Gesicht gespritzt. Nach einer schwierigen Erstversorgung der großflächigen Verbrennungen am Unfallort flog das Notarztteam des nachttauglichen Linzer Rettungshubschraubers den Verletzten ins Wiener AKH. "Dort wurde ich in der Spezialabteilung für Verbrennungen vom ersten Moment an absolut professionell versorgt und behandelt", ist Wieser dankbar, dass von seinen schlimmen Verletzungen fast nicht mehr zu sehen ist.