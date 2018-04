Gasexplosion Fall für Wissenschaft

Die Entdeckung soll nun in weitere wissenschaftliche Arbeiten der Seismologen einfließen. Sie wird auch international publiziert. Die Arbeit könnte auch in die Tätigkeit der CTBTO (Organisation des Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen) einfließen. Die Überwachungsbehörde mit Sitz in Wien soll mit Inkrafttreten der Kernwaffentest-Stopps ihre Arbeit aufnehmen. „Wir haben schon jetzt an unseren Stationen die Atomtests von Nordkorea deutlich registriert. Alle Erschütterungen über einer Magnitude von 5 sind weltweit messbar“, so die Seismologen. Die Messung der Ultraschallwellen lässt noch viel genauere Analysen und Untersuchungen solcher Nuklearversuche und anderer Ereignisse wie beispielsweise von Vulkanausbrüchen zu. „Zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich noch gar nicht abschätzen, was uns diese Entdeckung in der Arbeit für neue Möglichkeiten eröffnet“, erklärt Bokelmann.