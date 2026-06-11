Halbmarathon für Igel: Gartenvignette feiert neuen Rekord
22.791 Meter und somit länger als ein Halbmarathon - das ist die Distanz der Igel-Straße, die mehr als 620 Menschen mit ihren Privatgärten geschaffen haben. Die Garten-Vignette von Tierschutz Austria feiert mit diesen behüteten Naturflächen einen neuen Rekord.
Halbmarathon der Igelfreunde
„Österreichs Igelfreundinnen und Igelfreunde haben einen Halbmarathon erlaufen – und das in Rekordzeit“, freut sich Martin Aschauer, Sprecher von Tierschutz Austria. Aus den einzelnen Gärten sei ein echtes Lebensraum-Netzwerk entstanden.
Grundlegend für diesen Erfolg ist eine Initiative der Tierschützer. Ziel der Aktion ist es, private Gärten durch einfache Maßnahmen zu verbinden: Durchgänge in Zäunen, heimische Pflanzen, naturnahe Strukturen und Verzicht auf Gift. So sollen sichere Wander- und Rückzugsräume für Igel und andere Wildtiere entstehen.
NÖ auf Siegespodest
Niederösterreich führt im Igelmarathon vor Wien und der Steiermark und steht somit im Bundesländer-Ranking am Siegespodest. Oberösterreichs Gärten hinken nur leicht hinterher, Tirol und Vorarlberg sind hingegen Schlusslichter. „Hier gibt es noch viel Potenzial – wir laden besonders die westlichen Bundesländer ein, kräftig aufzuholen“, so Aschauer.
Jeder neue Garten mache die Igel-Strecke länger. Für nächstes Jahr habe man sich zudem schon ein neues Ziel gesetzt: 581.000 Meter Gartenfläche, das ist ungefähr so weit wie von Wien nach Vorarlberg. Alle Mitmachenden können ihre individuelle Plakette ab sofort bestellen.
Kommentare