Halbmarathon für Igel: Gartenvignette feiert neuen Rekord

22.791 Meter und somit länger als ein Halbmarathon - das ist die Distanz der Igel-Straße, die mehr als 620 Menschen mit ihren Privatgärten geschaffen haben. Die Garten-Vignette von Tierschutz Austria feiert mit diesen behüteten Naturflächen einen neuen Rekord.

Halbmarathon der Igelfreunde „Österreichs Igelfreundinnen und Igelfreunde haben einen Halbmarathon erlaufen – und das in Rekordzeit“, freut sich Martin Aschauer, Sprecher von Tierschutz Austria. Aus den einzelnen Gärten sei ein echtes Lebensraum-Netzwerk entstanden.

Grundlegend für diesen Erfolg ist eine Initiative der Tierschützer. Ziel der Aktion ist es, private Gärten durch einfache Maßnahmen zu verbinden: Durchgänge in Zäunen, heimische Pflanzen, naturnahe Strukturen und Verzicht auf Gift. So sollen sichere Wander- und Rückzugsräume für Igel und andere Wildtiere entstehen.

NÖ auf Siegespodest Niederösterreich führt im Igelmarathon vor Wien und der Steiermark und steht somit im Bundesländer-Ranking am Siegespodest. Oberösterreichs Gärten hinken nur leicht hinterher, Tirol und Vorarlberg sind hingegen Schlusslichter. „Hier gibt es noch viel Potenzial – wir laden besonders die westlichen Bundesländer ein, kräftig aufzuholen“, so Aschauer.