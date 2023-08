Ganzjahresprogramm für Wanderbegeisterte auf Niederösterreichs Bergen

Sicherheit bei Unwetter

„Wir studieren in unseren Bergerlebniszentren das Wetter natürlich ganz genau. Bei Gewitter stellen wir aus Sicherheitsgründen den Betrieb ein", sagt Ecoplus Alpin-Geschäftsführer Markus Redl. "Manchmal nur für eine gewisse Zeit, manchmal für den ganzen Tag. Ein bisschen Nieselregen ist meistens kein Problem, auch wenn sich dann erfahrungsgemäß der Andrang beim Lift in Grenzen hält. Gottseidank sind wir in den vergangenen Wochen von Starkregen und Hagel wie im Süden Österreichs verschont geblieben, dennoch hatten wir beispielsweise am Hochkar heuer bereits dreizehn sogenannte Stehtage.“

