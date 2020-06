Ganzer Ort sucht das Geburtstagsschwein

Tags darauf kam die Feuerwehr mit acht Mann und zwei Fahrzeugen zum Sucheinsatz. Kommandant Friedrich Wutzl: „Wir haben eineinhalb Stunden die Umgebung durchkämmt und dann abgebrochen." Das Schwein habe einen logischen Geländevorteil, „es versteckt sich im Kukuruzfeld und wartet ab, bis wir weg sind".

Während der Geburtstagsbauer eilig Bratl-Ersatz zur Schlachtbank führte, narrt sein Fluchtschwein die 3200-Seelen-Gemeinde unweit von St. Pölten. „Es kommt meist täglich um sieben Uhr am Abend auf eine Sandbank der Pielach", erzählt Hobbyfotograf Scharf. „Fühlt es sich bedroht, schwimmt es blitzschnell durch den Fluss und baut sich am anderen Ufer auf."

Schon wittert Gemeindeamtsleiter Gerhard Hackner eine Touristenattraktion. „Das Schweinderl lockt sicher Gäste an und das ist gut so – es wird im Endeffekt dadurch unschlachtbar."