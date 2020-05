Ganoven knackten auf einer Baustelle gleich 15 Container

Gelöst werden konnte gestern jedoch ein Kriminalfall, der die Beamten schon rund vier Monate in Anspruch genommen hatte. Sie verhafteten Donnerstagfrüh bei Bruck an der Leitha einen 42-jährigen, bereits vorbestraften Serben, der in Österreich eine unbefristete Aufenthaltsbewilligung besitzt.

Der in Wien-Favoriten wohnhafte Serbe war illegal bei einem Paketzusteller beschäftigt. Seit 12. Jänner 2011 hat er dabei immer wieder ihm anvertraute Pakete "verschwinden" lassen - sprich gestohlen. Unter anderem erbeutete er eine Sendung mit Schmuck im Wert von 19.000 Euro, ein anderes Mal zwei teure iPhones, dann wieder Münzen. Der bisher ermittelte Gesamtschaden beträgt 30.000 Euro. Über den Verdächtigen wurde U-Haft verhängt. Er ist nicht geständig.