Galli wartet seit zehn Jahren

„Zehn Jahre sind eine lange Zeit. Fast ein ganzes Hundeleben lang. In dieser Zeit finden die meisten Hunde eine Familie, werden erwachsen, lernen Freunde kennen, vierbeinige sowie zweibeinige, erleben Abenteuer und werden langsam, im Schoße ihrer Familie zu alten Hunden, die von ihren Lieben betüddelt und umsorgt werden. Und das bis zum Ende. Was ich in diesen zehn Jahren gelernt habe ist, wie es sich anfühlt alleine zu sein“.

Auf „seiner“ Facebook-Seite musste Galli jüngst ein trauriges Jubiläum feiern. Schon seit zehn Jahren ist der Rüde im Tierschutzhaus in Vösendorf und wartet darauf, dass ihn ein neuer Besitzer mitnimmt. Doch das Warten war – bisher – umsonst.