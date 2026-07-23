Als das Programm für die neue Saison vorgestellt wurde, war an dieser Stelle noch eine Baustelle zu sehen. Jetzt ist die Carport-Photovoltaik-Anlage im Weinviertler Museumsdorf Niedersulz (Bezirk Gänserndorf) fertig und produziert bereits Strom.

Die Photovoltaikmodule wurden auf einer Carport-Konstruktion über den bestehenden Parkplatzflächen errichtet und haben eine Gesamtleistung von 520 kWp. Dadurch ergeben sich mehrere Vorteile: etwa 200 Parkplätze für Besucher und Mitarbeiter wurden über den Winter überdacht und bieten nun Schutz vor Sonne und Regen. Dennoch bleiben die Flächen weiterhin unversiegelt. Museumsdorf Niedersulz erzeugt selbst Strom Mit der PV-Anlage verfolgt das Weinviertler Museumsdorf Niedersulz das Ziel, den Strom, der für den Museumsbetrieb benötigt wird, selbst zu erzeugen und so möglichst energieautark zu werden. Bereits im Vorjahr wurde am Bauhof des Museumsdorfs eine Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von fast 100 kWp umgesetzt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Museumsdorf Niedersulz Die neuen PV-Anlagen spenden Schatten und schützen die Besucher des Museumsdorfs Niedersulz auch vor Regen.

„Die PV-Anlagen sind Teil unseres Nachhaltigkeitskonzepts, der Umweltgedanke ist in unserer täglichen Arbeit omnipräsent“, sagt Christoph Mayer, Geschäftsführer des Museumsdorfs. Für ihn ist die PV-Carport-Anlage „ein absolutes Vorzeige- und Musterprojekt für Kulturbetriebe in ganz Niederösterreich“. Die Parksituation für Besucherinnen und Besucher sei dadurch verbessert worden. „Das war uns dabei genauso ein Anliegen wie das Ziel, Sonnenstrom für den eigenen Betrieb zu erzeugen“, so Mayer. Strom für andere Kulturbetriebe Weiteres Highlight: Über eine Bürger-Energiegemeinschaft kann der Strom aus der Museumsdorf-PV-Anlage auch anderen großen Kulturbetrieben in Niederösterreich zur Verfügung gestellt werden.