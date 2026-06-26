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Bezirk Gänserndorf

Mähdrescherbrand: Landwirte verhinderten Ausbreitung des Feuers

Im Bezirk Gänserndorf breitete sich ein Flurbrand auf einer sechs Hektar großen Fläche aus, nachdem ein Mähdrescher bei der Ernte Feuer gefangen hatte.
26.06.2026, 08:59

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Flurbrand Markgrafneusiedl

Ein Mähdrescher geriet am Donnerstag aus noch unbekannter Ursache im Einsatzgebiet der Feuerwehr Markgrafneusiedl (Bezirk Gänserndorf) in Brand. Alarmiert wurden die Wehren Strasshof, Markgrafneusiedl, Gänserndorf und Obersiebenbrunn.

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Landwirte zogen Brandschneisen

Das Feuer breitete sich in kürzester Zeit auf die umliegende Vegetation aus, aufgrund der Trockenheit breitete sich rasch ein sechs Hektar großer Flurbrand aus. „Geistesgegenwärtig reagierten die anwesenden Landwirte und zogen mit ihren Pflügen Brandschneisen“, heißt es im Bericht der Feuerwehr Strasshof. Dadurch wurde eine weitere Ausbreitung des Feuers wirkungsvoll verhindert.

Flurbrand Markgrafneusiedl

Flurbrand Markgrafneusiedl

Flurbrand Markgrafneusiedl

Flurbrand Markgrafneusiedl

Flurbrand Markgrafneusiedl

Flurbrand Markgrafneusiedl

Flurbrand Markgrafneusiedl

Die Feuerwehren bekämpften den Brand zunächst mit mehreren Strahlrohren und brachten das Feuer dadurch rasch unter Kontrolle. Nachdem sämtliche Brandstellen abgelöscht waren, wurde die gesamte Fläche sorgfältig auf verbliebene Glutnester kontrolliert.

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„Brand aus“ nach zwei Stunden

Nach rund zwei Stunden konnte das „Brand aus“ gemeldet werden. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.  

Insgesamt standen vier Feuerwehren mit 14 Fahrzeugen und 72 Einsatzkräften im Einsatz. Ebenfalls vor Ort waren das Rote Kreuz sowie die Polizei. 

Gänserndorf
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