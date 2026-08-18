Mannsdorf: Millionenschaden nach Großbrand, Zeugen gesucht

141 Feuerwehrleute von 13 Feuerwehren waren im Einsatz, als Mitte Juli eine 1.600 Quadratmeter große Lagerhalle in Mannsdorf an der Donau (Bezirk Gänserndorf) in Flammen stand . Dort lagerten Maschinen für die Spargelproduktion. Durch Funkenflug fing auch das Dach der Nachbarkirche Feuer, diese konnte aber gerettet werden.

Elektrisch-technischer Defekt als Brandursache

Aufgrund des massiven Abbrandes können zahlreiche mögliche Zündquellen weder bestätigt noch ausgeschlossen werden, wie das Landeskriminalamt NÖ informiert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verbleiben als plausible Brandentstehungsursachen ein elektrisch-technischer Defekt, eine Zündung durch heiße bzw. nachglühende Teilchen sowie eine Zündung durch eine offene Flamme. Eine vorsätzliche Brandstiftung ist daher möglich.

Die entstandene Schadenshöhe beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen mittleren siebenstelligen Eurobetrag.