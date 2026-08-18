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Bezirk Gänserndorf

Mannsdorf: Millionenschaden nach Großbrand, Zeugen gesucht

Die Polizei fahndet nach dunklem Auto, das am 15. Juli gegen Mitternacht mehrmals die Bundesstraße 3 in Mannsdorf/Donau entlangfuhr - kurz bevor der Brand ausbrach.
18.08.2026, 12:49

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141 Feuerwehrleute von 13 Feuerwehren waren im Einsatz, als Mitte Juli eine 1.600 Quadratmeter große Lagerhalle in Mannsdorf an der Donau (Bezirk Gänserndorf) in Flammen stand. Dort lagerten Maschinen für die Spargelproduktion. Durch Funkenflug fing auch das Dach der Nachbarkirche Feuer, diese konnte aber gerettet werden.

Lagerhalle im Bezirk Gänserndorf geriet in Brand

Elektrisch-technischer Defekt als Brandursache

Aufgrund des massiven Abbrandes können zahlreiche mögliche Zündquellen weder bestätigt noch ausgeschlossen werden, wie das Landeskriminalamt NÖ informiert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verbleiben als plausible Brandentstehungsursachen ein elektrisch-technischer Defekt, eine Zündung durch heiße bzw. nachglühende Teilchen sowie eine Zündung durch eine offene Flamme. Eine vorsätzliche Brandstiftung ist daher möglich.

Die entstandene Schadenshöhe beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen mittleren siebenstelligen Eurobetrag.

Fahndungsbild Mannsdorf

Die Polizei ersucht um Hinweise zu dem Lenker dieser dunklen Limousine, die am 15. Juli gegen Mitternacht auffällig durch das Ortsgebiet von Mannsdorf/Donau mehrmals die Bundesstraße 3 entlangfuhr. 

Polizei fahndet nach dunkler Limousine

Das Landeskriminalamt NÖ ersucht um Hinweise zu dem Lenker bzw. Insassen einer dunklen Limousine, welche zur tatkritischen Zeit - am 15. Juli 2026 gegen Mitternacht - in auffälliger Fahrweise im Ortsgebiet von Mannsdorf/Donau mehrmals die Bundesstraße 3 entlangfuhr. Dieses Fahrzeug, besetzt von zwei oder drei Personen, wurde außerdem von Zeugen auf einem Feldweg nächst dem Brandobjekt wahrgenommen.

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Der Großbrand in der Halle in Mannsdorf.

March-Fähre steht still, Petition für neue Brücke gestartet

Eckdaten zum Pkw: dunkle Limousine, vermutlich ein BMW, dunkle Felgen, eingeschaltetes Abblendlicht mit Nebelscheinwerfern.

Zweckdienliche Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, werden an das Landeskriminalamt Niederösterreich unter der Telefonnummer 059/133 30-3333 erbeten.

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