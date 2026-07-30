March-Fähre steht still, Petition für neue Brücke gestartet

Es ist schon idyllisch, wenn man in Angern an der March (Bezirk Gänserndorf) am Ufer des Grenzflusses sitzt und beobachtet, wie die Fähre Autos, Radfahrer und Fußgänger auf die andere Seite befördert. Die March ist an dieser Stelle um die 60 Meter breit, auf die Gierseilfähre passen gerade einmal sechs Pkw. Pendler und Touristen nutzen die Fähre gern als schnelles Transportmittel zwischen Österreich und der Slowakei.

Doch seit Ende Juni ist auf der Homepage der Gemeinde Angern zu lesen: „Die Fähre ist derzeit nicht in Betrieb!“ Der Wasserstand der March ist zu niedrig. Blickt man auf die Wetterprognosen der nächsten Wochen, wird sich das so schnell auch nicht ändern. Laut pegelalarm.at liegt der Wasserstand der March bei Angern aktuell bei 63 Zentimetern (Stand: 29. Juli). Die Fähre braucht gute 20 Zentimeter mehr, um ihren Betrieb wieder aufnehmen zu können. Petition fordert neue Brücke über die March „Die Fähre ist in diesem Jahr sicher 80 Tage schon nicht gefahren“, sagt Gerhard Küssler, der nun eine Petition ins Leben gerufen hat, die eine Brücke über die March fordert. Denn für Autos gibt es auf 70 Kilometern gerade einmal eine Möglichkeit, die March zu queren: In Hohenau, fast 30 Kilometer entfernt von Angern. Küssler kennt man als Winzer des gleichnamigen Winzerhofs in Grub, einer Katastralgemeinde von Angern.

Fähre und Brücken Die Fähre befördert seit 6. Mai 2001 Fahrzeuge, Radfahrer und Fußgänger über die March und verbindet so Österreich und die Slowakei.

Zwischen Angern und Záhorská Ves ist die March zwischen 50 und 80 Meter breit.

Die Marchfähre ist täglich von 5 Uhr bis 22 Uhr unterwegs. Ausnahmen: bei Hochwasser, zu niedrigem Wasserstand und Eisbildung.

Bei dem Transportmittel handelt es sich um eine Gierseilfähre. Das bedeutet: Sie nutzt die Strömung der March als Hauptantrieb. Ein kleiner Außenbordmotor dient zur Beschleunigung und Kurskorrektur.

Seit Mitte der 1990er Jahre gibt es in Hohenau eine Brücke über den Grenzfluss. Hier herrscht aus naturschutzrechtlichen Gründen ein allgemeines Fahrverbot von 24 bis 5 Uhr.

Seit der Landesausstellung in Marchegg 2022 gibt es dort eine Brücke für Fußgänger und Radfahrer.

Auf die 80 Tage kommt Küssler, weil die Fähre ihren Betrieb im Jänner aufgrund von Eisbildung einstellen musste. „Im April war sie sechs Wochen wegen der Maul- und Klauenseuche gesperrt“, nennt der Winzer einen weiteren Grund, warum Pendler und Touristen einen Umweg in Kauf nehmen mussten. Darum stellt er nun die Petition „Marchbrücke jetzt!“ auf die Beine. „Sie läuft seit vierzehn Tagen und wir haben guten Zuspruch“, ist er über weit mehr als 3.000 Unterschriften erfreut. 5.000 sind das Ziel. „Wir betreiben sie zweisprachig, es sind auch viele Slowaken dabei“, sagt der Initiator im KURIER-Gespräch.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sandra Frank Im August 2025 war der Wasserstand der March zwar ebenfalls niedrig, aber die Marchfähre pendelte noch zwischen Angern und Záhorská Ves.

Der Klimawandel sei nicht zu leugnen, man müsse sich engagieren, um die Region wirtschaftlich voranzutreiben. „Die March ist komplett trocken, du kannst fast schon rübergehen.“ Küsslers Betrieb ist selbst betroffen. In seinem Winzerhof arbeiten sechs Slowaken. „Mit der Fähre brauchen sie fünf Minuten zu uns. Jetzt müssen sie über Hohenau fahren.“ Das sind 50 Kilometer Umweg in nur eine Richtung. „Also hundert Kilometer unnötige Fahrt pro Tag, das kann nicht umweltfreundlich sein“, meint der Winzer. Leistungsfähige Infrastruktur „Gerade im Herzen Europas darf eine ganze Grenzregion nicht dauerhaft von einer wetter- und wasserstandsabhängigen Fähre abhängig sein. Die Menschen in der Marchregion haben dieselbe leistungsfähige Infrastruktur verdient wie viele andere Grenzregionen Europas“, pocht die Petition auf eine Realisierung einer Brücke über die March.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Küssler Die March hat einen zu niedrigen Wasserstand. Die Fähre kann nicht fahren. Darum rief Gerhard Küssler eine Petition ins Leben, mit der er eine Brücke über den Grenzfluss fordert. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Küssler In Angern an der March kommt man nur mit der Fähre in die Slowakei, die nur 60 bis 70 Meter entfernt ist. Doch aufgrund des niedrigen Wasserstandes, musste die Fähre ihren Betrieb Ende Juni einstellen. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Küssler Die March hat einen zu niedrigen Wasserstand. Die Fähre kann nicht fahren. Darum rief Gerhard Küssler eine Petition ins Leben, mit der er eine Brücke über den Grenzfluss fordert.

Diese war bereits 2013 Thema und sollte Angern und Záhorská Ves verbinden. Doch der Standort wurde 2014 von den Angernern in einer Volksbefragung abgelehnt. Laut Küssler gibt es einen neuen Korridor, mit dem sich die Gemeinden anfreunden können: in der Nähe von Zwerndorf. Doch eine Brücke gibt es immer noch nicht. Urlauber an der March gestrandet Der touristische Aspekt sei nicht zu unterschätzen. So werde etwa der Iron Curtain Trail, der Radweg entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs, stark beworben. So kam es, dass Gäste der Küsslers auf der slowakischen Seite abgeholt werden mussten. „Sie wussten nicht, dass die Fähre nicht in Betrieb ist und sie konnten die 15 Kilometer zur Brücke nach Marchegg nicht mehr radeln“, erzählt der Winzer.